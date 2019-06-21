تنفيذ 825 صفقة خاصة بقيمة 24 مليار ريال في الأسهم السعودية منذ الانضمام للمؤشرات العالمية

بلغ إجمالي الصفقات الخاصة التي نفذت في السوق السعودية منذ الانضمام للمؤشرات العالمية في 18 آذار (مارس) الماضي، 825 صفقة، موزعة على 64 شركة، وبعدد أسهم وصلت إلى 568.2 مليون سهم، بقيمة سوقية بلغت نحو 24.14 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تصدرت قائمة أعلى الشركات من حيث القيمة السوقية للصفقات الخاصة، حيث بلغت نحو 3.841 مليار ريال.

وتعمل الشركة في إنشاء صناعات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم، وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية الأساسية، والصناعات البلاستيكية المبتكرة، وتسويق منتجاتها، إلى جانب الأعمال البحثية والتقنية المساندة.

ثانيا جاء "مصرف الراجحي" بنحو 3.729 مليار ريال، وتتمثل أغراض المصرف في مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يقوم بمزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية لحسابه أو لحساب الغير (أفراد وشركات) داخل المملكة وخارجها.

وحل ثالثا "البنك الأهلي" بنحو 2.585 مليار ريال، إذ يقدم البنك الأهلي التجاري مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى العملاء من خلال خمسة قطاعات تشغيلية (الأفراد والشركات والخزينة والسوق المالي والمصرفية الدولية).

رابعا، جاء "البنك السعودي الفرنسي" بنحو 2.326 مليار ريال. ويعمل البنك في تقديم جميع أنواع الخدمات المصرفية بما في ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية معتمدة وتحت إشراف هيئة شرعية مستقلة

في المركز الخامس من حيث الأعلى في قيمة الصفقات الخاصة، "الاتصالات السعودية" بنحو 1.346 مليار ريال. وللشركة عدة أنشطة، منها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والبنى التحتية، وتوصيل خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المختلفة وتقديمها إلى العملاء، وصيانتها وإدارتها، وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتنفيذها وتوفيرها من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية، والتوسّع في شبكات ونظم الاتصالات وتقنية المعلومات والبنى التحتية وتطويرها، عن طريق استخدام أحدث الأجهزة والمعدات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات خصوصا في مجال تقديم الخدمات والتطبيقات والبرامج وإدارتها.

وحل سادسا الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" بنحو 1.258 مليار ريال. ويتمثل النشاط الرئيس الحالي للشركة في تأسيس وتملك وتجهيز المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، وتقديم الخدمات الصحية في جميع المجالات، والخدمات والأعمال التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها أو تكون مكملة لها، وتملك الأراضي والعقارات لصالح الشركة.

في المركز السابع "بنك الرياض" الذي يعمل في تقديم جميع أنواع الخدمات المصرفية والاستثمارية وقد بلغت قيمة الصفقات الخاصة التي تمت عليه منذ بداية الانضمام للموشرات العالمية نحو 1.057 مليار ريال.

ثامنا حلت مجموعة سامبا المالية "سامبا" بنحو 1.045 مليار ريال. وتقدم الشركة خدمات مالية وبنكية عالمية المستوى في السعودية والمملكة المتحدة وباكستان ودبي ودول أخرى، لتلبية الاحتياجات المالية لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات.

تاسعا جاءت شركة جرير للتسويق بنحو 980.2 مليون ريال، وتنشط الشركة في بيع الأدوات المكتبية والمدرسية والمطبوعات والكتب والوسائل التعليمية وبرامج الحاسب الآلي وتجارة أجهزة الهواتف النقالة ومستلزماتها بيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والأدوات والأجهزة الهندسية والمساحية والرياضية والكشفية والسمعية والبصرية وأجهزة التصوير.

وحلت عاشرا شركة المراكز العربية بنحو 826.05 مليون ريال. ويتمثل نشاط الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لمصلحة الشركة وأعمال المقاولات للمباني السكنية والتجارية ويشمل ذلك الهدم والترميم والحفر وأعمال الصيانة. كما يشتمل على صيانة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم وإدارة وتشغيل المعارض المؤقتة والدائمة والمجمعات السكنية والمستشفيات.

وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019.

وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.

وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق. وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.

وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.

وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوي في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.

وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في 20 حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.

وبحسب "مورجان ستانلي"، سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في 29 أيار (مايو) 2019 والثانية في 29 آب (أغسطس) من العام نفسه. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي.



* وحدة التقارير الاقتصادية