217 ألف "مدير" في القطاع الخاص بنهاية الربع الأول .. 72 % منهم سعوديون

بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص تحت مسمى مدير، ومدير أعمال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 216.8 ألف مدير، حيث يشكل السعوديون نحو 72 في المائة من إجمالي هذه الوظائف.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، -اطلعت "الاقتصادية" عليها-، فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص تحت مسمى مدير، ومدير أعمال، يقدر بـ155559 مديرا، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 61241 مدير أعمال أجنبيا، حيث يخضعون لأنظمة التأمينات ولوائح التأمينات الاجتماعية.

ويقدر عدد النساء العاملات تحت مسمى مديرة ومديرة أعمال في الشركات والمؤسسات التجارية والمصارف 45338 مديرة، حيث تستحوذ المديرات السعوديات على نحو 95.6 في المائة من إجمالي هذه الوظائف، إذ بلغ عددهن 43318 سعودية، مقابل 2020 مديرة أجنبية.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا "كاتب شؤون الأفراد، وكاتب توظيف، وكاتب شؤون موظفين، وكاتب الدوام، وكاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ أو مصلح مفاتيح، والمخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

كما قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة "المولات" في المملكة على المواطنين والمواطنات.

ويأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة.

ويشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.

وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.

وأوقفت "العمل" تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.