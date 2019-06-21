كيف سارعت "فيسبوك" إلى سك عملة "ليبرا" المشفرة؟

غفل معظم الناس عن أول إشارة من مارك زوكربيرج، مفادها أن "فيسبوك" تستعد لتنفيذ أجرأ رهان له منذ سنوات.

قال زوكربيرج، بينما كان منهمكا في ذلك المشروع مطلع 2018: إنه يعتزم "التعمق في دراسة" التشفير والعملات المشفرة.

داخل "فيسبوك"، بدأ زوكربيرج تنظيم موظفيه، بهدوء، للتحقق من ماهية العملة العالمية الجديدة.

بعد 18 شهرا فقط، أصبحت شبكة التواصل الاجتماعي على استعداد للكشف عن الإجابة: "ليبرا"، وهي عملة رقمية تدعمها أصول مادية و27 شريكا آخر، بما في ذلك "فيزا" و"ماستر كارد" و"باي بال " و"أوبر" و"سبوتيفاي".

ديفيد ماركوس، رئيس "باي بال" السابق لعب دورا رئيسا في تحقيق هذا، فقد استقطب مهندسين للمشروع من جميع اقطاب وادي السيليكون.

على الرغم من تكثف أزمات "فيسبوك" في أوائل العام الماضي بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، تحرك فريق التشفير بسرعة محاولا البقاء بعيدا عن الأنظار، واستعان بهدوء بخبراء سلاسل الكتل "بلوكتشين" الخارجيين، للمساعدة في تشكيل أفكارهم.

مختصو العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية مثل "أنكوريج" الناشئة المدعومة من "آندرسينهورويتز" و"ريبيت كابيتال" المستثمرة في المحفظتين الرقميتين "كوين بيس" و"زابو"، يقولون إنهم خاضوا نقاشات مع "فيسبوك" حتى قبل التعيين الرسمي لماركوس لقيادة فريق سلاسل الكتل في المشروع، خلال أيار(مايو) 2018.

لقد سجلت جميع هذه الشركات الآن بصفة "شركاء مؤسسين" لرابطة الـ"ليبرا"، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها في سويسرا، تنوي إطلاق العملة الجديدة في أوائل العام المقبل.

يقول الشركاء الأوائل إنه على الرغم أن مشروع "فسيبوك" قد مر بقدر من التكرار، إلا أن تطوير عملة مشفرة جديدة كان الهدف الواضح منذ البداية.

بينما كانت "فيسبوك" تبحث عن تقنية سلاسل الكتل في النصف الأول من العام الماضي، تحدثت إلى بعض من الشركات الناشئة بما في ذلك "أنكوريج"حول عمليات استحواذ محتملة، وفقا لشخصين مطلعين على المناقشات. بيد أن محادثات الاستحواذ توقفت، جزئيا، بسبب خلافات حول مدى سيطرة "فيسبوك" وكيف ستكون الـ"ليبرا" عملة لا مركزية.

داخل "فيسبوك" –حيث المهندسون ومديرو المنتجات أكثر الماما بأمور تحسين خوارزميات الإعلانات، أو تبسيط مشاركة الصور – كان إنشاء عملة جديدة بمنزلة تحد كبير.

كيفن ويل، الذي انتقل من منصبه في "إنستجرام" ليصبح رئيسا لمنتج سلاسل الكتل لدى"فيسبوك" في حزيران (يونيو) 2018، قال في مقابلة أجريت معه في سان فرانسيسكو: "على الرغم من أنني بدأت عملي هذا منذ أكثر من عام، وأمضي 20 ساعة في العمل يوميا، إلا أنني لم استوعب الفكرة بالكامل حتى الآن.

الـ"ليبرا" ليست مثل أي شيء عملت عليه من قبل. هذه التقنية جديدة تماما وتتطور بسرعة كبيرة.

لا أحد لديه أي خبرة مع عملة عالمية. من كل زاوية تنظر إلى الأمر، تراه جديدا – وهذا مثير" للغاية.

بعد ذلك بقليل، بدأت جهود "فيسبوك" الأولى في التسبب بتموجات خارج شبكة التواصل الاجتماعي. استقال ماركوس من مجلس "كوين بيس"، أحد أشهر محافظ العملات المشفرة، في آب (أغسطس) العام الماضي، بعد تسعة أشهر فقط في منصب المدير.

هناك اختبار مبكر لتحالف 100 شريك، الذي تأمل "فيسبوك" أن تبنيه حول الـ"ليبرا"في نهاية المطاف – ضمن الشركاء تعد "كوين بيس" في المقدمة.

جيم مجدال، رئيس تطوير الأعمال في "كوين بيس" وهو موظف سابق في "فيسبوك" قال: "آمل ألا يكون الأمر فوضويا للغاية. أنا واثق من أن الأمور ستتم تسويتها، لكن ليس لدي حل سحري يضمن من أن كل شيء سيكون وديا ومثاليا".

على الرغم من الزخم الأولي، إلا أن الروح المعنوية لدى فريق سلاسل الكتل في"فيسبوك" قد تراجعت مع بداية هذا العام.



كثير منهم غير متأكدين ما إذا كان عملهم سيتجسد في شيء ملموس، وفقا لشخص مطلع على المشروع.

وعلى حد تعبير أحد المطلعين، حصلت الـ"ليبرا" على "الضوء الأخضر" في وقت قريب من الوقت الذي أظهر فيه زوكربيرج، التزاما جديدا بالخصوصية في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، بما في ذلك خطته لدمج تطبيقاته الثلاثة للمراسلة في نظام مشفر واحد.

في ذلك الوقت بدأت "فيسبوك" ترويج نفسها لشركاء محتملين آخرين بجدية - مطالبين بأشخاص كانوا يقابلونهم بسرية تامة.

جوشوا جانز، كبير الاقتصاديين في "كريتيف دميتري لاب"، وهي شركة ناشئة غير ربحية والشريك الأكاديمي الوحيد لـ"اليبرا"، قال إن "الأمر كله قد أحيط بسرية تامة".

مع ذلك قدمت "فيسبوك" تنازلا كبيرا: وعدت بالتخلي عن سيطرتها على الـ"ليبرا" بمجرد إطلاق العملة الرقمية.

وقال جانس: "الشيء المدهش هو أننا سنحصل على نفس قوة التصويت، التي سيحصل عليها الجميع. بالنسبة لنا، هذه ميزة".

متطلبات العضوية التأسيسية لرابطة الـ"ليبرا" تتضمن استثمار ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار في عملاتها الاستثمارية، ومعايير معينة مثل قيمة سوقية تبلغ مليار دولار، أو مجموع عملاء يقدر بنحو 20 مليون عميل على الأقل.

في المقابل، فإن الدخول منذ البداية يتيح فرصة لتشكيل حوكمة الرابطة، التي لم تتشكل بالكامل بعد، إضافة إلى عديد من الحوافز للمساعدة في جذب المستهلكين والتجار.

وعد موقع "فيسبوك" بأن الرابطة ستتطور لتصبح أقل اعتمادية على مر الزمن، ليس على نفسها فحسب، بل وعلى الأعضاء المؤسسين الآخرين في نهاية المطاف.

ومع ذلك، توضح الوثائق التي نشرتها "ليبرا" أن "من المتوقع أن تحتفظ "فيسبوك" بدور قيادي حتى نهاية 2019"، وسيسري ذلك حتى إطلاق الشبكة العام المقبل.

شركتا أنظمة الدفع "فيزا" و"ماستركارد" كانتا ضمن أول الشركاء الذين تم الاتصال بهم، بينما لم ينضم آخرون، بما في ذلك متجر فارفيتش للتجزئة و"باي بال "، إلا منذ شهرين.

ستيفاني فاير، كبيرة المسؤولين الاستراتيجيين في "فارفيتش" قالت: " تحرك بسرعة. . . إن هذه المشاريع تتطلب أن يقفز عدد من الناس في نفس الوقت، وهذا ليس بالأمر السهل. درست شركة فيسبوك بإمعان الشركات التي ضمتها، وكيف ستكون مبتكرة ضمن هذه المنصة".

بعض المراقبين قلقون من أن "فيسبوك" تتحرك بسرعة كبيرة.

قال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال الابتكار في مصرف عالمي كبير: "كل هذه الأشياء أشبه بماراثون، فيما تحاول شركة فيسبوك الركض".

الشركات الأخرى التي لم تنضم إلى قائمة أول شركاء شركة فيسبوك في" ليبرا" يتهمون شبكة التواصل الاجتماعي بانتقاء الشركات التي تربطها بها علاقات تجارية أو شخصية. القائمة لا تتضمن أي مصارف وتستبعد أكبر منافسيها في وادي السيليكون، بما في ذلك "جوجل" و"أبل".

بيد أن ماركوس دافع عن اختيار "فيسبوك" قائلا: "يتعلق الأمر أصلا بمن يقوى على جلب أكبر القيم في المراحل الأولى من بدء شبكة كهذه. إنها ليست للجميع. . . تلك الشركات المشاركة أبدت حماسا شديدا للانضمام إلينا في رحلة وعرة مقبلة، لجعل هذا حقيقة وواقعا".

حتى بعض الموقعين الأوائل من القطاع الخاص يقولون إنهم على استعداد للرحيل، إذا لم تحقق الأشهر القليلة المقبلة التطورات التي يأملون بها.

يقول توم جونز، كبير مسؤولي العمليات في "وومن وورلد بانكينج"، وهي مؤسسة غير ربحية: "سيستغرق الأمر قدرا لا يصدق من الحملات والأمان والمعرفة، من أجل توصل العملة إلى المكان المطلوب".

أما جورن لامبرت، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد للحلول الرقمية فقال: "لن ينجح الأمر إذا زاد وزن بعض اللاعبين عن الآخرين. إن الثقة مهمة للغاية".