منازل المهندسين المعماريين تخطف بريق المدينة

صحيح أن فرانك جيري معروف بأنه المهندس المعماري الذي صمم متحف جوجنهايم في بلباو في إسبانيا، لكنه صمم أيضا منزلا صغيرا في ضواحي سانتا مونيكا.

يبدو المنزل وكأنه مرصوف بالحصى من قطع متبقية من موقع للبناء. صممه جيري لنفسه – ولا يزال يعيش فيه.

بني المنزل في عام 1978، وقد قلب كل التوقعات، ليس فقط بشأن البناء، ولكن أيضا المتعلقة بالهندسة المعمارية الحديثة نفسها.

تم تحويل المسكن القائم على الطراز الاستعماري الهولندي إلى تحفة مخصصة باستخدام ألواح معدنية مموجة، وسياج على شكل سلسلة متصلة، ونوافذ متداخلة الأطراف ومتزعزعة، التي ربطها جيري بالقطع مجمعة وأشياء يستخدمها أصدقاؤه في عالم الفن، أكثر مما ربطها بالعمارة المعاصرة.

حتى الوقت الحاضر، تحوم مجموعة متواصلة من طلاب الهندسة المعمارية والمعجبين في الخارج لالتقاط الصور.

من الصعب أن نتخيل كيف كان، في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حيث كان يمكن لأي شخص أن يكون سعيدا في ملحق مثل الملحق الذي بناه جيري لنفسه.

ومع ذلك، منزل سانتا مونيكا أطلق حركة فنية: التفكيك – وهو تشويه متعمد للديكور المعماري لإيجاد التنافر والاختراع المكاني والظلال والزوايا التعبيرية.

حين يبني المهندسون المعماريون المنازل لأنفسهم، هل يعملون بطريقة مختلفة؟ هل هم أحرار في تجربة المزيد؟ وهل هناك عميل أفضل من نفسك لكي يتحمل أفكارك الناشزة والغريبة؟

انظر إلى مجموعة الصناديق المكدسة التي بناها دايسوكي إيبانو لنفسه في طوكيو 2016، وهو برج خلاب ونحيف من لبنات بناء غير مستقرة في موضعها.

وهناك سيليكون هاوس من تصميم سيلجاس كانو في مدريد 2006، المنحوت من المناظر الطبيعية للحفاظ على صورته بعيدا عن العامة.

بعد ذلك تفتح المنزل في شرفاته الغائرة مثل أكثر الفيلات الحديثة بساطة. الهندسة المعمارية خفيفة، والكتلة تم تزويدها من الأرض من حولها.

أو يمكنك إلقاء نظرة سريعة على زوج المنازل الذي بناه أنتون جارسيا-أبريل وديبورا ميسا ليسكنا فيهما.

الأول، مبني في بروكلاين في ماساتشوستس اسمه "سايكلوبيان هاوس" 2015، يتألف من الفولاذ والشبك والزجاج يقبع فوق مرآب قائم في الضواحي؛ وهو مثال على ما يمكن أن نسميه "النمط السامي الصناعي".

الثاني اسمه "هيميروسكوبيوم هاوس" 2008، خارج مدريد هو تمرين في عكس ما يفعله المهندسون المعماريون.

بدلاً من تقليل نطاق العناصر الهيكلية، قام المهندسان المعماريان بتضخيمها بشكل مفرط، إلى درجة أن الحزم الضخمة والدعامات الكبيرة هي كل ما يبقى.

يصبح حوض خرساني للسباحة ناتئا غير متوقع. أو هناك خرسانة قاسية "كاسا بولي" 2005، من تصميم بيزو إلريكشهاوزن، مطلة على المحيط في مدينة كونسبسيون في تشيلي – وهي أقرب إلى كونها ملجأ للرهبان منه إلى بيت العطلات التقليدي.

يمكن لمنزل المهندس المعماري أن يكون مختبرا للأفكار، وبيانامتطرفا. أو يمكن أن يكون بوتقة للاختراع أو رمزا لاحترام الذات. أو كل هذه.

لوحات الإعلانات وصالات العرض

قبل 200 عام في لندن، كان السير جون سوان يبني منزله في لينكولنز إن فيلدز. وهو أغرب منازل المهندسين المعماريين وأكثرها نشازا وإشراقا، وهو يوضح بشكل رائع الاختراع، والتفاخر الطنان، والتوق إلى أن يدرك الناس قيمته، والمكانة الغريبة التي تصبح عليها منازل المهندسين المعماريين بصفتها لوحات إعلانات وصالات عرض.

المنزل محشو بالتحف والفن وبأجزاء من حضارات مفقودة. يشبه المشي في داخله التجول في ذهن سوان – بما يشتمل عليه من زوايا مظلمة، وأحلام سيئة، وومضات من العبقرية والوجود الساحق للأنا المتضخمة.

لقد توصل إلى تاريخ وهمي في المنزل، وكتب نصا عن آثاره المزيفة وصنع أساطير عن راهب وساحر عاش ذات يوم هناك.

كان الاستنتاج هو أن تصميمه انبثق من بئر عميقة للثقافة والتاريخ والاستخدام، ما أعطاه عمقا مسرحيا ووهم للمنزل كمستودع، فبات متحفا في نفسه. هذا، على ما يبدو، ليس عمل عقل واحد بل هو عمل التاريخ كله.

مثل منزل سوان، أفضل بيوت المهندسين المعماريين تجسد جوهرا، وروحا تتكثف فيها أفكار المصمم وتتضخم.

على بعد أميال قليلة من ملحق جيري، يوجد منزل تشارلز وراي ايمز 1949، في باسيفيك باليسيدس.

يبدو وكأنه لوحة موندريان نقلت إلى هندسة معمارية بواسطة مهندس، فقد تم تصميمه كتجربة في إعادة استخدام صناعة الطيران والفضاء الضخمة في زمن الحرب في كاليفورنيا، لتصنيع منازل بأسعار ميسورة للجنود العائدين.

خفته ووضوحه رائعان، وموقعه بين الغابة والساحل رائع. مثل منزل سوان، أصبح أكثر تميزًا من خلال بقاء ممتلكات الزوجين وقطع أثاثهما، ملموسة جدًا، وبالية وأحيانًا مغبرة بحيث يمكنك أن تشعر بوجود المصممين.

حين تؤخذ معا، الهندسة المعمارية والتحف الفنية تعكس زوجًا من الخيال الشرس الذي يجمع بين التصميم في مواد ذات تقنية عالية مع أشياء موجودة، من أواني الفلفل إلى المراوح.

المنزل الذي يحوي هذه الأشياء لا يمكن فصله عن ممتلكات مثل القطع الأثرية المنسقة بعناية في المتحف، جزء مبني الصورة.

يمزج المنزل بين الإحساس المكاني الياباني والانفتاح في كاليفورنيا ودقة الهندسة الألمانية.

كل شيء عنهما موجود هنا، شهيتهما التي لا نهاية لها للتأثير، وحساسيتهما الاجتماعية، وفرحهما في عملهما.

هناك شيء آخر غير البهجة في منزل لويس باراجان. حين تزور منزله القاسي والفسيح والهادئ في مدينة مكسيكو سيتي، تشهد تجربة عاطفية مكثفة، حيث الهندسة المعمارية تم تجريدها إلى أبسط وأجمل الأشياء التي يعجز اللسان عن التعبير عنها.

لقد اشتهر باراجان بألوانه الباستيلية على خلفية اللون الأزرق الحاد للسماء المكسيكية، وباراجان يحظى باحترام كبير باعتباره فنان الحد الأدنى الذي قدم اللون، وهو رجل زاهد بشكل مدهش، وابتكر بنية مبهجة للغاية.

يبدو منزله الذي بناه في 1947 بسيطا، مع عدد قليل من العروض الواعية لمعاصريه، ولكن به ومضات من السمو. نافذة الجدار الكامل التي تطل على الحديقة من خلال قضبانها الزجاجية المتعامدة ذات الشكل المتقاطع تردد صدى على جدار غرفة النوم، على سبيل المثال.

أو هندسة سطح الباستيل الملون حيث يجلس المهندس المعماري على ما يبدو– ليس على أثاث خارجي على الأرض فظهره يستند إلى سطح خرساني مكشوف – ويتأمل في السماء، والمنحوتات المتراصة، والخرسانة والأثير.

تعبيرات عن نمط الحياة

المهندسون المعماريون نادرا ما يكونون أغنياء. بالتأكيد، هناك طبقة معينة تبدأ مسيرتها المهنية من خلال بناء منازل للأقارب الأغنياء، "دار للأم" هي أطروحة دكتوراه كاملة، ولكن هناك كثيرا من الآخرين الذين يحددون موقعا ويحصلون على النقود لإنشاء شيء جديد، شيء فريد من نوعه ومصمم تماما لحياة معينة.

البيت والمنزل مفتوح

منزل جيري، على سبيل المثال، يحدث تأثيرا بسبب – وليس على الرغم من – مواده الشبيهة باليدوية. تم بناء منزل جان بروفيه على أحد التلال في نانسي عام 1954 من ألواح الألمنيوم المصنعة لوحدات سابقة الصنع لمدرسة غير مبنية.

صحيح أن لو كوربوزييه كان المهندس المعماري الأكثر شهرة في القرن الـ20، لكن بيت العطلات الذي صممه لنفسه كان مقصورة خشبية صغيرة داكنة على الريفيرا الفرنسية في 1951.

هذه، وغيرها كثير، تقدم أمثلة على كيفية البناء بكثافة لاذعة دون دفع أي نقود.

غالبا ما يبدي المهندسون المعماريون شغفا بالشفافية والإضاءة ولتمويه المساحة الداخلية والخارجية.

إنه ولع لديهم أنهم غالبا ما يكونون أكثر قدرة على الانغماس من أجل أنفسهم من العملاء الذين قد يتمتعون بقليل من الخصوصية.

المنزل الزجاجي لفيليب جونسون، في نيو كنعان، كونيتيكت 1949، هو خزان الأسماك النهائي، وهو صندوق زجاجي يعرض الساكن في المشهد الطبيعي.

باعتباره أحد تلاميذ ميس فان دير روهه، المهاجر الألماني والأستاذ صاحب الفن البسيط، فإن جونسون سبق أستاذه إلى ذلك.

صندوق ميس "منزل فارنزويرث، إلينوي" كان أفضل لكنه وصل بعد ذلك بعامين. بالمناسبة، ميس نفسه عاش في مبنى سكني قوي كلاسيكي من طراز مطلع القرن. على ما يبدو، كان يحب السقوف العالية.

منزل الغابة من تصميم أوسكار نيماير في كانواس في البرازيل 1951، غير محدد المعالم، وسقفه المطوي يتسع لصخرة في الأرض وحمام سباحة.

منزل ألبرت فري فيبالم سبرينجز 1963، يتفوق عليه من خلال تشكيل عارضة مثبتة من طرف واحد لهيكله من صخرة ضخمة تخترق مساحة المعيشة.

"منزل فيدرو" من تصميم لينا بو باردي في ساو باولو 1950، منزل زجاجي آخر يقع على جانب تل شديد الانحدار، متجهًا نحو الغابة المطيرة، وهو بيان مصاغ في خرسانة نحيلة وفدادين من الزجاج.

كانت هذه الجواهر التي تعود إلى منتصف القرن تصريحات حول ضرورة العلاقة بين الطبيعة والعمارة، والعضوي والمجرد.

تم تصميمها لاستيعاب نمط الحياة والتعبير عنه وكطريقة لإقناع العملاء بأن هذا هو المستقبل، وأن الحداثة يمكن أن تتحدث عن المكان والمكان أفضل بكثير من أي إحياء استعماري، لم ينقل سوى تاريخ الاحتلال والاستيلاء.

لا تترك الوظيفة اليومية

كانت النكتة هي أن المهندسين المعماريين يصممون مباني ذات طابع متطرف، ولكنهم يعيشون في منازل تاريخية – ولا تزال هناك بعض الحقيقة في ذلك.

إدوارد المعروف باسم تيد هولامبي، مهندس معماري عمل في تخطيط المدن وكرس حياته للإسكان الاجتماعي في لندن، وقرب نهاية حياته المهنية، وضع مخططات دوكلاندز في لندن، كان يعيش في منزل بطله، ويليام موريس.

تم تصميم "البيت الأحمر" في بيكسليهيث في جنوب لندن من قبل موريس وصديقه المهندس فيليب ويب في عام 1859، وتملكه الآن مؤسسة ناشيونال تراست National Trust.

وباعتباره من الطوب الأحمر المتواضع من الناحية العملية وعدم التماثل، أصبح أحد المنازل الأكثر نفوذا في القرن الـ19، وينسب إلى نيكولاس بفسنر الفضل في أنه المنزل الذي أشعل الحداثة.

كان معروفا عن الاشتراكي هولامبي، الذي سيكون له دور مؤثر في التخلي عن الإسكان الاجتماعي في البنايات العالية لصالح العقارات المبنية من الطوب الأحمر المخططة جيدا في المنازل مع الحدائق، أن يستولي على المنزل الرائد الذي استخدمه موريس وويب، كبيان لبنية معمارية أعادت تقديم الحرفية والراحة فوق العرض والشكلية.

في الوقت نفسه، يرفض بعض المهندسين المعماريين هذه الفرصة متعمدين، ويفضلون منزلا عاديا باعتباره انزواء عن الوظيفة اليومية.

عادة ما يسكنون المنازل القديمة لأنها يغلب عليها أن تكون في أفضل الأماكن. قد يكون من المستحيل البناء من جديد في مراكز المدن.

المنازل التي يبنونها بأنفسهم لها كثير من الأدوار التي تلعبها، حيث تعمل بمنزلة بطاقات دعوة، ورموز وثنية، وغالبا كمكاتب وكذلك أماكن للترفيه وإقناع العملاء. عادة ما يبني المهندسون المعماريون منازلهم عندما يكون لديهم أطفال، لذلك عليهم استيعاب مقتضيات الحياة اليومية.

يمكن أن تكون الحدة أكثر من اللازم. سمعت قصصا عن زوجات المهندسين اللواتي يتجهن إلى غرف مليئة بنسيج الشيت للبكاء بين دمى الدببة لديهن، بعيدا عن الخرسانة المكشوفة. وهذا هو السبب، في كثير من الأحيان، أنه يغلب على الأزواج المعماريين بناء منازلهم معا.

لا بد أن من الصعب عليك أن تتعايش مع عملك الخاص، وأن تدق رأسك باستمرار بسبب الأخطاء والتنازلات.

في الأمثلة الأكثر تطرفا، هناك لحظة أن "تكون جون مالكوفيتش"، وهو فيلم يتحدث عن شخص يرى نفسه في أعين الآخرين، حيث تصبح حلقة ردود الفعل اللانهائية مؤلمة للغاية بحيث لا يمكن تحملها، وأن تكون مهندسا معماريا في منزل مصمم من قبل مهندس معماري، وغالبا ما يكون أيضا مكتبا، مثل صانع أفلام محكوم عليه بأن يعيش ضمن مشهده السينمائي إلى الأبد.

هل تحتوي منازل المهندسين المعماريين على حقائق أساسية حول طبيعة العمارة، نوع من الجوهر؟ أم المصدر؟ هم بالتأكيد يمثلون الهندسة المعمارية في أنقى صورها، وفي أكثر صورها عجرفة وانفلاتا من القيود.

في كلتا الحالتين، من الأفضل زيارة مهندس معماري في منزله، قبل أن تعطي حياتك له، عبر ما سيصوغه من منزل لك.