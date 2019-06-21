"تحكم" و "العلوم والتقنية" يناقشان تصنيع أول طائرة لاسلكية لتوطين الصناعة

عقد أمس ثاني اجتماع دوري بين فريقي عمل الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية "تحكم" ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حول تصنيع الطائرة اللاسلكية بهدف توطين الصناعة الرياضية تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية وذلك في مقر المدينة بالرياض. ورأس فريق عمل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة سعود الفغم وضم فاضل العنزي وأحمد الرفدان ويوسف الجراح وعزام العرفج ونايف الدبيان فيما ترأس فريق عمل مدينة الملك عبدالعزيز المهندس عبدالله اليوسف وضم بتول السويلم ونجد الربيع والمهندس أوس المسلم والمهندس أحمد الوهيد والمهندس عبدالرحمن التويم والمهندس يزيد المثيب.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التصميم الهيكلي للطائرة والمواد المصنعة بها تفعيلا للاتفاقية التي وقعها الاتحاد مع المدينة سابقاً في عدة مجالات ومنها خط انتاج الطائرات حيث نوقش التصميم الأولى للطائرة وفق عمليات حسابية ومعايير عالمية للطائرات الرياضية من هذا النوع والمواد التي ستصنع منها تمهيداً للشروع في تصنيع أول طائرة رياضية في المملكة إذ ستتواصل الاجتماعات بين الجانبين للتنسيق في هذا المشروع الذي سيفتح آفاقاً أوسع لتوطين الصناعة كأحد أهم العوامل لدعم وتنويع الاقتصاد السعودي.