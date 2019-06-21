ميركل: إصلاحات منطقة اليورو لم تكتمل رغم التقدم

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إن إصلاحات منطقة اليورو لم تكتمل رغم "التقدم الجيد" الذي حققه وزراء المالية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وأضافت المستشارة في تصريحات على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "علينا الانتظار من أجل التوصل إلى حزمة كاملة خلال (كانون أول) ديسمبر المقبل لكي نقول إننا قطعنا خطوة كبيرة نحو تأمين اليورو"، في إشارة إلى مجموعة مقترحات تستهدف تعزيز اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في مواجهة أي أزمات مستقبلية.

وقالت ميركل إنها "سعيدة" بالاتفاق على العناصر الرئيسية لأداة موازنة جديدة، والتي وضعت ألمانيا وفرنسا أساسها، والتي تستهدف المساعدة في منع حدوث أزمات اقتصادية في المستقبل. ومازال الاتفاق على حجم وتمويل الأداة الجديدة يحتاج إلى المزيد من العمل، مضيفة "ليست مهمة سهلة، لكنها تمثل تعاونا جيدا".