شركة الطيران الهولندية لن تحلق فوق مضيق هرمز حتى إشعار آخر

أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي ال ام" أن طائراتها لن تحلق بعد الآن فوق مضيق هرمز الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أميركية. وقالت الشركة في بيان إن "الحادث مع الطائرة المسيرة هو سبب لعدم التحليق فوق مضيق هرمز حاليا. هذا إجراء وقائي"، مؤكدة أن السلامة هي "الأولوية المطلقة" للشركة.
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