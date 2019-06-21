الذهب يتجاوز 1400 دولار مع تراجع العملة وعوائد السندات الأمريكية

قفز الذهب ما يزيد عن 1.5 بالمئة اليوم الجمعة، متجاوزا مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2013، في الوقت الذي تأثر فيه الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية سلبا بتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.

كما عززت التوترات في الشرق الأوسط ارتفاع المعدن النفيس، مما دفع الذهب للصعود قرابة خمسة بالمئة هذا الأسبوع ونحو 10 بالمئة منذ بداية العام.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1404.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر أيلول 2013 عند 1410.78 دولار.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل نيسان 2016، كما أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الخامس على الترتيب.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1408.90 دولار للأوقية.

وقال البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الجاري إنه مستعد للتصدي لتنامي المخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية، ملمحا إلى البدء في خفض أسعار الفائدة الشهر القادم.

ومنذ يوم الأربعاء، ارتفع الذهب 70 دولارا بعد تصريحات المركزي الأمريكي التي تميل إلى التيسير النقدي وتزايد التوترات في الشرق الأوسط.

ويتجه الدولار صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات دون اثنين بالمئة للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف العام.

وأُضيفت توترات جديدة في الشرق الأوسط إلى حالة القلق العالمية بعد أن أسقطت إيران طائرة مسيرة عسكرية أمريكية مما يثير مخاوف بشأن وقوع مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.43 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر تقريبا وتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية العام الجاري.

وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 811.08 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1492.82 دولار للأوقية ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.