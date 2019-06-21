زيارة ملكية للأمير تشارلز لموقع تصوير فلام جيمس بوند

تلقى العميل جيمس بوند زيارة ملكية عندما تجول ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في موقع تصوير فيلم بوند الجديد في إستوديوهات باينوود على مشارف لندن.

والتقى تشارلز بالممثل دانييل كريج، الذي يجسد دور عميل المخابرات البريطانية للمرة الخامسة، إلى جانب الممثلين ريف فاينز وناعومي هاريس اللذين يجسدان دور "إم" قائد الخدمة السرية والسكرتيرة الآنسة مونيبيني.

وخلال الزيارة التي تهدف إلى الاحتفال بمساهمة سلسلة أفلام بوند في صناعة الأفلام البريطانية، اصطحب كريج وفاينز ولي العهد في جولة داخل مكتب "إم" كما شاهد تشارلز تصوير أحد المشاهد على شاشات الكاميرا. وعرض كريج على تشارلز سيارتين من طراز أستون مارتن الذي يظهر عادة في أفلام بوند.

وتشارلز هو راعي معهد السينما البريطانية وأجهزة المخابرات البريطانية.

والفيلم واسمه المبدئي "بوند 25" من إخراج الأمريكي كاري جوجي فوكوناجا ومن المقرر أن يصدر في أبريل نيسان 2020.

وسيجسد دور الشرير في هذا الفيلم الممثل رامي مالك، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في فبراير شباط عن تجسيده لشخصية مغني فرقة كوين الراحل فريدي ميركوري في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي).

