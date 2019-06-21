تقرير أمريكي: علاقاتنا مع الصين غير متوازنة .. سنفرض مزيدا من التعريفات الجمركية

قال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي أمس إن علاقات بلاده مع الصين غير متوازنة، وبالتالي ستستمر في فرض مزيد من التعريفات الجمركية، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترمب يشعر بالقلق إزاء العجز التجاري الضخم والمستمر، الذي تعانيه الولايات المتحدة مع عديد من البلدان، وأن إدارة البيت الأبيض تركز كثيرا على تغيير هذه القواعد، لأنها غير عادلة للمزارعين الأمريكيين، ومربي الماشية، والعمال، والشركات.

وأضاف لايتهايزر، أن هذا العجز ناتج من عوامل عديدة من بينها النمو الاقتصادي الأسرع، وإعادة تقييمات العملات، وإلى حد ما السياسة الضريبية، لكنها أيضا نتيجة جزئية لقواعد تجارية كثيرا ما تكون غير عادلة وقائمة على مزايا غير اقتصادية لشركائنا التجاريين.

جاء ذلك خلال إدلاء الممثل التجاري الأمريكي، بشهادته أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ بشأن جدول الأعمال التجاري الأمريكي، والاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي أعيد التفاوض عليه أخيرا.

وذكر لايتهايزر «استخدمنا المادة 301 للتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة في الصين. نحن نعتقد أن علاقتنا الاقتصادية مع الصين كانت غير متوازنة وغير عادلة بشكل صارخ للعمال الأمريكيين، والمزارعين، ومربي الماشية والشركات لعقود طويلة».

وتابع: "بعد عملية شاملة، وضعنا تعريفات على بعض المنتجات الصينية ونستعد للقيام بمزيد إذا لم يكن من الممكن حل بعض المسائل على نحو مرض".

ويؤكد لايتهايزر، أنه تم إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية "كوروس"، واتفاقية "نافتا" مع كندا والمكسيك، كما أننا نستعرض أهلية استفادة بعض الدول من نظام الأفضليات المعمم؛ والمشاركة النشطة في محادثات إبرام اتفاقيات في إطار التجارة والاستثمار مع عديد من البلدان، ومراجعة قواعد ومهام منظمة التجارة العالمية، وإنفاذ الالتزامات القائمة لشركائنا التجاريين.

وأشار لايتهايزر إلى أن بلاده رفعت عديدا من الشكاوى أمام منظمة التجارة، وقدمت إخطارات مضادة في المنظمة، وعملت مع أعضاء آخرين في منظمة التجارة على مقترح لتحسين الامتثال لالتزامات الإخطارات الحالية للمنظمة.

ويرى الممثل التجاري الأمريكي، أن "واشنطن تتعامل مباشرة مع الشركاء التجاريين بموجب الاتفاقات القائمة، وعلى سبيل المثال، نجحنا في حل المخاوف مع بيرو بعد أن طلبنا إجراء أول مشاورات بيئية على الإطلاق في اتفاق تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة وبيرو".

وحول الاتفاق الجديد، الذي أعيد التفاوض بشأنه مع كندا والمكسيك كبديل عن اتفاق "نافتا"، وصف لايتهايزر الاتفاق بأنه "أقوى وأهم وأنجح، اتفاقية تجارية تم التفاوض بشأنها في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق .. إنها جيدة للولايات المتحدة والمكسيك وكندا بطريقة تفيد حقا عمالنا ومزارعينا وأعمالنا".

وأوضح لايتهايزر أن هذه الاتفاقية هي المعيار الذهبي للقواعد المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، والملكية الفكرية، معتبرا أن الاتفاقية الجديدة ستساعد على وقف تدفق الوظائف المرتبطة بالتصنيع وعودة عديد منها إلى الولايات المتحدة.

ووصف لايتهايزر أحكامها المتعلقة بالعمل والبيئة بأنها الأكثر بعدا على الإطلاق في اتفاق تجاري، مشيرا إلى أن الزراعة ستؤدي إلى زيادة فرص الوصول إلى الأسواق والقضاء على الممارسات التجارية غير العادلة، التي يمارسها شركاؤنا التجاريون.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح الممثل التجاري الأمريكي أن اقتصاد بلاده أضاف 5.8 مليون فرصة عمل منذ انتخابات الرئاسة عام 2016، منها 500 ألف وظيفة في مجال التصنيع، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 3.1 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب لايتهايزر، فإن الأرباع الأربعة الماضية شهدت أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2015، فيما استقر معدل البطالة عند 3.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ ما يقرب من نصف قرن، وكان عند أقل من 4 في المائة لمدة 15 شهرا متتالية، بينما تتجه الأجور نحو الأعلى، إذ ارتفعت الأجور في الساعة 3.1 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية.