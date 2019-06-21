الأسهم السعودية تواصل تراجعها .. 73 نقطة فقدها المؤشر في "فترة المزاد"

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثانية، حيث انخفض المؤشر 66 نقطة بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 8869 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" عشر نقاط بنسبة 0.76 في المائة ليغلق عند 1316 نقطة. وزادت السيولة 59 في المائة إلى عشرة مليارات ريال، وهي الأعلى منذ شهر تقريبا. وأشير في التقرير السابق إلى أن عجز السوق تجاوز تسعة آلاف نقطة سيزيد الضغوط البيعية على مستويات 8800 نقطة، وكانت أدنى نقطة خلال جلسة أمس 8812 نقطة وارتد بعد ذلك ليدخل في المنطقة الخضراء، لكن السوق تعرضت إلى تراجع في فترة المزاد، التي من خلالها دخلت السيولة الأجنبية، جراء تطبيق المرحلة الثالثة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي- راسل، وقوبلت طلبات الأجانب بعروض ضخمة استطاعت تلبية الطلبات الأجنبية، بل وزادت لتنخفض السوق في فترة المزاد بنحو 73 نقطة بتداولات 5.2 مليار ريال. ذلك السلوك قد يغير من معنويات المتعاملين تجاه المراحل اللاحقة من الانضمام للمؤشرات الدولية، وذلك لوجود عروض ضخمة توازي أو تزيد على الطلب الأجنبي، وخلاف العادة من المراحل السابقة جاءت حركة السوق سلبية وقوية، ما يشكل تحديا على أداء السوق في تحقيق سلسلة ارتفاعات واستعادة المستويات المفقودة في ظل تزايد العروض البيعية على الأجانب وتراجع المعنويات.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8936 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8953 نقطة رابحا 0.19 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8812 نقطة فاقدا 1.4 في المائة. في نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 8869 نقطة، فاقدا 66 نقطة بنسبة 0.74 في المائة. وارتفعت االسيولة 59 في المائة بنحو 3.9 مليار ريال لتصل إلى 10.4 مليار ريال، بمعدل 65 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 40 في المائة بنحو 87 مليون سهم متداول لتصل إلى 307 ملايين سهم متداول بمعدل تدوير 0.54 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 33 في المائة بنحو 39 ألف صفقة لتصل إلى 159 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.53 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 1.27 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.94 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.70 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.59 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 36 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 10 في المائة بقيمة مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الاتحاد" بنسبة 3.9 في المائة، ليغلق عند 16.22 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 3.15 في المائة، ليغلق عند 59 ريالا، وحل ثالثا "إعمار" بنسبة 2.55 في المائة، ليغلق عند 10.04 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "ساب" بنسبة 5.5 في المائة، ليغلق عند 39.30 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 4 في المائة، ليغلق عند 45 ريالا، وحل ثالثا "الحمادي" بنسبة 4 في المائة، ليغلق عند 21.96 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 895 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية