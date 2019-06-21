ستيفن جروف خبير التنمية الاقتصادية والأسواق الناشئة محافظا لـ«الصندوق الوطني»

صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة الأمير محمد بن سلمان، بتعيين ستيفن جروف محافظا لصندوق التنمية الوطني. وأوضح محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني أن تعيين جروف جاء بناء على خبرته المتخصصة، وفهمه العميق لعمل الصناديق التنموية واختصاصاتها، حيث يعد أحد أبرز المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك يتوافق مع رؤية الصندوق التي تهدف إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة.

ويحظى جروف بخبرة تتجاوز 30 عاما في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق الناشئة، حيث شغل منصب نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، وعمل مسؤولا عن العمليات التشغيلية للبنك في شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي. كما شغل منصب نائب مدير دائرة التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم إنشاء صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 13) الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2017، حيث يرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء. ويعمل الصندوق على تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية والإشراف عليها ومراقبة أدائها، وضمان تناغم منظومتها مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

ويهدف صندوق التنمية الوطني إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة وتعزيز الاستدامة لتلك الصناديق لتكون محققة للغايات المنشودة منها لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، عن طريق تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق التنموية ورفع كفاءة التمويل والاقتراض التنموي من أجل تلبية تطلعات المواطنين والقطاع الخاص والمساهمة في التنمية الاقتصادية للسعودية.

ويعد صندوق التنمية الوطني المحرك الرئيس لتخصيص وصرف الأموال التنموية لتحقيق الأثر الاقتصادي الأمثل. ويرتبط بالصندوق – تنظيميا – صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر أمر بإلحاقه.