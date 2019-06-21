«الحبوب» تطرح مناقصة ثالثة لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أمس، مناقصتها الثالثة لهذا العام 2019 لاستيراد 900 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر 2019، موزعة على 15 باخرة بواقع 12 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر وثلاث بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس محافظ المؤسسة، أن هذه المناقصة تأتي امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، حيث سبق التعاقد على كمية تقدر بنحو 1.5 مليون طن خلال العام المالي الجاري.

وكانت قد أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن مناقصتها الثانية للعام الجاري لاستيراد 840 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة يوليو - أغسطس 2019 موزعة على 14 باخرة، بواقع عشر بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وأربع بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي، موضحة، أن هذه المناقصة تأتي امتدادا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.