الجبير: تعليق "الغذاء العالمي" للمساعدات يأتي بسبب تصرفات جماعة الحوثي وعدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان

قام وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم بزيارة المعهد الملكي للخدمات المتحدة في العاصمة البريطانية لندن.

وقدٌم أثناء لقائه أعضاء المعهد شرحاً وافياً لموقف المملكة العربية السعودية من مجمل القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها استمرار التصرفات الإيرانية العدوانية التي كان آخرها عملية استهداف ناقلات النفط في خليج عمان.

كما تناول الأوضاع في اليمن، ولفت إلى أن تصريح برنامج الغذاء العالمي بأنه سيعلق تقديم المساعدات هناك بسبب تصرفات جماعة الحوثي، يبيٌن مدى عدم احترام المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد عدم احترامها لأبسط حقوق الإنسان.