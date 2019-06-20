بيجو تفتتح مصنعا جديدا للسيارات في المغرب

افتتحت مجموعة "بي اس ايه- بيجو سيتروان" الفرنسية الخميس مصنعا جديدا للسيارات في المغرب تقدر طاقته الإنتاجية بـ100 ألف سيارة.

وتسعى المجموعة إلى مضاعفة حجم مبيعاتها في إفريقيا والشرق الأوسط بحلول 2021.

وترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس حفل افتتاح المصنع الذي سينتج سيارات من طراز بيجو 208 المصنعة حاليا في سلوفاكيا، بحسب معلومات استقتها وكالة فرانس برس من المنظمين.

وعرض نموذج لهذه السيارة أثناء الحفل.

وبدأ المصنع بإنتاج محركات هذه السيارات منذ ديسمبر، وأجريت المراحل التجريبية خلال الأسابيع الماضية.

ويرتقب أن يرتفع إنتاجه لاحقا ليبلغ 200 ألف سيارة، بحسب المصادر نفسها.

وينتظر أن يشغل المصنع الذي استغرق تشييده أربع سنوات، نحو 2500 شخص في مرحلة أولى.

ويقع في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط، ويبعد حوالى 200 كيلومتر عن ميناء طنجة المتوسط شمالا.

وجهزت المنطقة الصناعية حيث المصنع لاستضافة صناعات متخصصة في أجزاء السيارات، واستقطبت مصانع عديدة متخصصة في هذا الميدان.

وأطلق المغرب استراتيجية صناعية للفترة ما بين 2014 و2022 تراهن على صناعة السيارات والطيران. وتقول السلطات المغربية إن المملكة هي أول منتج للسيارات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتحتل صناعة السيارات صدارة الصادرات المغربية منذ 2014. ومثلت 24,4 بالمئة من مجموع تلك الصادرات سنة 2016 متقدمة على قطاعي الزراعة والفوسفات.