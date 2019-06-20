إيران تسقط طائرة أمريكية مسيرة.. وترمب يتحدث عن خطأ جسيم ويدعو قيادات الكونجرس إلى البيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن ايران ارتكبت "خطأ جسيما" بإسقاطها طائرة أمريكية مسيرة، وهو حادث يقرّب البلدين من نزاع مفتوح في واحد من أكثر خطوط شحن النفط في العالم نشاطا.

وصرح ترمب للصحافيين في البيت الأبيض عقب اسقاط الطائرة بالقرب من مضيق هرمز "لقد ارتكبوا خطأ جسيما".

وأضاف "هذا البلد لن يقبل بذلك الأمر، استطيع أن اؤكد لكم ذلك".

إلا أنه وفيما قال واحد من كبار حلفائه الديموقراطيين أن اسقاط الطائرة "قرّب البلدين خطوة من الحرب"، قلل ترمب من خطورة الحدث وقال انه ربما كان "غير متعمد".

ودان البنتاغون "الهجوم غير المبرر" في الأجواء الدولية، وقال إن الطائرة المسيرة كانت على بعد نحو 34 كلم من أقرب نقطة في إيران عندما أسقطها صاروخ أرض جو إيراني.

وارتفعت اسعار النفط الخام بنسبة 6% بعد الحادث الجديد وسط التوترات والضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي تمارسها عليها الولايات المتحدة.

وأكد ترمب مرارا أنه لا يفضل خوض حرب مع إيران إلا لمنعها من الحصول على سلاح نووي. إلا أن القادة الإيرانيين أكدوا مرارا أنهم لا يسعون إلى امتلاك مثل هذا السلاح.

ويأتي اسقاط الطائرة المسيرة بعد أن اتهمت واشنطن طهران بارتكاب عمليات تفجير استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وفي واشنطن أصبح الحديث عن الحرب جزءا من الجو المشحون مع بدء معركة ترمب لاعادة انتخابه.

وقال السناتور ليندسي غراهام حليف ترمب الجمهوري، ان خيارات الرئيس "آخذة في النفاد".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن البلدين يتقربان من الحرب، رد "أعتقد أن أي شخص يعتقد أننا أقرب خطوة" إلى الحرب.

وأضاف "لقد اسقطوا طائرة مسيرة مملوكة للولايات المتحدة في المياه الدولية اثناء محاولتها استطلاع الوضع. ماذا عسانا أن نفعل؟".

بدورها حذرت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، احد أكبر خصوم ترمب، من أن "البلاد لا ترغب في دخول حرب".



ويعانى الاقتصاد الإيراني بشدة من العقوبات الأمريكية. وإضافة إلى ذلك نشرت واشنطن حاملة طائرات وقاذفات نووية وسفينة هجومية برمائية وبطارية صواريخ دفاعية في المنطقة.

وقال مصدر مطلع إن إدارة الرئيس دونالد تامب دعت قيادات الكونجرس إلى البيت الأبيض لاطلاعهم على تطورات الوضع مع إيران في وقت لاحق اليوم الخميس في أعقاب إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

وتابع المصدر قائلا إن الاجتماع الذي يضم كبار قادة الكونجرس الأربعة إضافة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة والمخابرات سيعقد في البيت الأبيض الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش).