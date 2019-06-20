واردات الولايات المتحدة من النفط على مدى 50 عاما

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- إيران تقر بتدهور اقتصادها.. عاجزة عن تصدير أي شحنة نفط بعد الحظر الأمريكي
- 123 مليون جنيه تنشد عن صاحبها المفقود في بريطانيا
- ترمب يدرس فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب صفقة صواريخ "إس 400" الروسية
- 8 ملفات تهيمن على «قمة العشرين» المقبلة.. أبرزها «رقمنة الاقتصاد» والاستثمارات وتمكين المرأة
- برنار أرنولت يدخل نادي ملاك الثروات فوق 100 مليار دولار
- سكني: بدء تعديل حاسبة الدعم لمن يزيد دخلهم عن 14 ألف ريال الشهر الجاري
- العملة التركية أول المتأثرين بالتهديدات الأمريكية.. 6 ليرات للدولار
- «الخطوط السعودية» توقع اتفاقية مع «إيرباص» للاستحواذ على 30 طائرة.. وأحقية إضافة 35 أخرى
- بوريس جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر
- "السعودية للصناعات العسكرية" توقع مذكرة تفاهم مع "أس تي إنجينيرينغ"
أضف تعليق