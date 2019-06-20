تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 15 يونيو الحالي بأكثر من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 216 ألف طلب، بتراجع قدره 6000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية، حيث كان 222 ألف طلب، كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 220 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 218750 طلبا، بزيادة قدرها 1000 طلب عن الأسبوع السابق حيث كان 217750 طلب وفقا للبيانات غير المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع أيضا بواقع 37 ألف طلب ليصل إلى 1.66 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 8 يونيو الحالي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 1.67 مليون بتراجع قدره 5250 طلبا عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و684250 طلبا.