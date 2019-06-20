"اسمنت ينبع" تحدد موعد صرف الأرباح عن النصف الثاني لـ 2018

أعلنت شركة اسمنت ينبع عن تاريخ صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2018، حيث سيبدأ الصرف يوم الأحد 30 يونيو 2019 بإجمالي مبلغ 78750000 ريال و حصة السهم الواحد 0.50 ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10 يونيو 2019، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.