"اسمنت ينبع" تحدد موعد صرف الأرباح عن النصف الثاني لـ 2018

أعلنت شركة اسمنت ينبع عن تاريخ صرف الأرباح عن النصف الثاني من عام 2018، حيث سيبدأ الصرف يوم الأحد 30 يونيو 2019 بإجمالي مبلغ 78750000 ريال و حصة السهم الواحد 0.50 ريال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 10 يونيو 2019، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
أخبار الشركات- محلية
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية
- "التموين": تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان في مطار جدة الجديد بنصف مليار ريال
- 10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018
- "ساب": تعيين لبنى العليان رئيسا لمجلس إدارة البنك
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- "الخضري": سحب مشروعي إنشاء مستشفيين في القطيف والرس.. والخسائر 188 مليون ريال
أضف تعليق