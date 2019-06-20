"تداول": احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الاتحاد للتأمين التعاوني على اساس سعر 15.60 ريال

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الاتحاد للتأمين التعاوني يوم الاربعاء 19/06/2019 على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 15.60 ريال لهذا اليوم 20/06/2019، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 24/06/2019.

كما وافقت شركة الإتحاد للتأمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 275 مليون ريال إلى 400 مليون ريال بزيادة قدرها 45.45% لتصبح زيادة عدد الأسهم 27.5 مليون سهم إلى 40 مليون سهم من خلال منح 5 أسهم لكل 11 سهم.