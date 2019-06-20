دويتشه بنك يواجه تحقيقا جنائيا في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء ، نقلا عن سبعة مصادر لم تكشف عنها، أن السلطات الأمريكية تحقق مع مصرف "دويتشه بنك" بشأن سوء تعامل جنائي محتمل لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال.

ويتناول جزء من التحقيق كيفية تعامل البنك مع معاملات اعتبرها موظفوه مشبوهة.

وبعض هذه المعاملات ، حسب التقرير، على صلة بمستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جاريد كوشنر.

وقالت تامي مكفادين، وهي موظفة سابقة في البنك، للصحيفة الشهر الماضي إنها أبلغت عن معاملات مشبوهة تتعلق بشركة كوشنر عام 2016 ، لكن رؤساءها لم يقدموا تقريرا إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

ورفضت متحدثة باسم البنك التعليق على التقرير وأكدت أنها "ما زالت ملتزمة بالتعاون مع التحقيقات".

