رسائل ابن حزم

تأليف: د.حنان سعادات، الذي صدر عن دار الآن ناشرون وموزعون. ومما جاء في مقدمة الكتاب. شهدتْ الدراسات اللغوية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي تطورات على قدر كبير من الأهمية، رافقها دعوة العلماء إلى ضرورة إعادة الصلة فيما بين اللغة والدراسة الأدبية؛ بعد قطيعة كبيرة جدا، كانت نتيجتها عدم القيام ببحوث مشتركة بين المجالين الأدبي، واللغوي. ولقد كان أهم مظهر من مظاهر التطور هو مولد نظرية "نحو النص"، التي تمكن أعلامها من إعادة الصلة فيما بين اللغة وواحد من أعظم تجلياتها وهو النص. حيث إنَّ "النص" يشكل مفهوما مركزيا في الدراسات اللسانية المعاصرة، وجاءت هذه الدراسات بمسميات عدة مثل: علم النص، أو لسانيات النص، أو لسانيات الخطاب، أو نحو النص… وكلها تتفق حول ضرورة مجاوزة "الجملة" في التحليل البلاغي إلى فضاء أرحب وأوسع، بل وأخصب - في محاورة العمل الفني -، هو "الفضاء النصي". ويُعدّ الاتجاه إلى تحليل النص فتحا جديدا في تاريخ اللسانيات الحديثة؛ فقد شهدت الدراسات اللغوية في العقدين الأخيرين من القرن الماضي تطورات هائلة مست مختلف مستويات التحليل اللسانية.