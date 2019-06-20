الصيعري مقابل العمار .. مرفوض

رفضت إدارة نادي الشباب طلب نظيرتها في الاتفاق التنازل عن الثنائي تركي العمار وحسان تمبكتي مقابل إخلاء سبيل الثنائي المهاجم محمد الصيعري وحسن حبيب "محور".

وكانت إدارة خالد الدبل التي ستنتخب لولاية أخرى، قد اشترطت على نظيرتها في الشباب برئاسة خالد البلطان نقل خدمات اللاعبين العمار وتمبكتي بخلاف المبلغ المالي، بعد أن طلبت منها ضم الثنائي الصيعري وحبيب، الأمر الذي لم يقبله النادي العاصمي، ولا سيما أنه يعول على موهبة العمار الذي برز مع المنتخب السعودي للشباب بشكل لافت.

يشار إلى أن الصيعري، الذي مثل الحزم الموسم الماضي وسجل عشرة أهداف خلال 30 جولة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سيعود إلى ناديه. إلى ذلك، طبقا لما نشرته "الاقتصادية"، وقعت إدارة الاتفاق أمس الأول مع ماجد النجراني (26 عاما) حتى عام 2022 لتمثيل الفريق في المواسم الثلاثة المقبلة، حيث سبق للاعب تمثيل القادسية والهلال وأخيرا الفيحاء، بعدما أنهت التوقيع مع المدرب الوطني خالد العطوي الذي انتهت علاقته بالمنتخب السعودي للشباب بعد المشاركة في كأس العالم للشباب في بولندا.