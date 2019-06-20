النصر ينتظر المرشح الغائب 5 أيام

بعد فترتين فتح فيهما باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وقيد الناخبين، كل واحدة استمرت ثلاثة أيام، لم يتقدم خلالهما أي مرشح بملفه، حيث دائما يحمل أعضاء لجنة انتخابات الأندية حقائبهم فارغة بعد انتهاء الزمن المحدد بست ساعات، سيفتح للمرة ثالثة باب الترشح بـ "نظام القائمة" كفرصة أخيرة في الـ 23 من الشهر الجاري لمدة خمسة أيام بزيادة يومين عن الفترتين السابقتين.

وينطلق البرنامج الزمني، الأحد المقبل، بحثا عن المرشح الغائب، فيما تتم مراحل الانتخابات حتى الثامن من تموز (يوليو) المقبل لمدة 17 يوما بزيادة أربعة أيام عن الفترتين الماضيتين، وحال أغلق باب الترشح هذه المرة كسابقيه دون مرشح قد تتجه الهيئة العامة للرياضة لتكليف إدارة تتولى نادي النصر لمدة عام خلفا للإدارة المكلفة بقيادة سعود آل سويلم؛ وفقا للمادة رقم 77 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وتنص هذه المادة على أنه "في حال لم يتقدم للترشح للرئاسة، وعضوية مجلس الإدارة أي قائمة بالعدد اللازم بعد إغلاق باب الترشح، يفتح باب الترشح مرة أخرى لمـدة مماثلة وفي حال لم يكتمل العدد اللازم في المرة الثانية، فإنه يحق للهيئة أن تقرر ما تراه مناسبا بتكليف مجلس الإدارة الحالي أو مجلس إدارة جديد لمدة من ثلاثة أشهر إلى عام واحد، ويجوز تمديدها عاما أو مددا مماثلة".

وكانت الفترة الثانية للترشح والتي استمرت 13 يوما، قد أغلقت البارحة الأولى، دون أن يتقدم أحد لتسلم الدفة الرئاسية.

يذكر أن أعضاء إدارة النصر السابقين، تراجعوا عن الترشح، رغم الاتفاق على ترشيح عبدالعزيز الجليل؛ لخلافة آل سويلم.

من جهته، نفى سلمان المالك؛ رئيس النصر السابق، علمه بما يتداول حول نيته في الترشح، وقال في "تويتر": "وصلت إليّ اتصالات ورسائل كثيرة هذا الأسبوع تستفسر عن عودتي إلى رئاسة النادي، لذا أود التوضيح أنني خارج السعودية، وليس لديّ أي علم بما يجري بخصوص إدارة النادي".

وأضاف "خدمة العالمي شرف، لكنني حاليا لا أملك الوقت ولا ظروفي تسمح بأداء هذه المسؤولية، ولو كانت الرغبة موجودة لديّ لأعلنتها بكل فخر ولست بحاجة إلى إعلان أو تلميحات من أي أطراف أخرى".