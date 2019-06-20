المطير: التأخير سيضر بالنصر

ستبدأ تدريبات فريق النصر لكرة القدم في اليوم الأخير للبرنامج الزمني لانتخاب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضائه، حيث يفتح باب الترشيحات وعضوية المجلس وقيد الناخبين الأحد المقبل، على أن تختتم في السابع من تموز (يوليو) المقبل وهو الموعد المحدد من النادي لبدء الاستعدادات للموسم وقبل السفر للبرتغال بثلاثة أيام لإقامة المعسكر الخارجي.

وأكد المحامي يعقوب المطير المختص في القانون الرياضي الدولي أن للهيئة العامة للرياضة الحق في تمديد فترة الانتخابات لنادي النصر مرة ثالثة، وفقا لمواد ونصوص اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي اعتمدت في السادس من حزيران (يونيو) الجاري، حيث أغلقت الفترة الثانية للترشح لانتخابات الجمعية العمومية لنادي النصر أمس الأول، دون أن يتقدم أحد بعد إعادة فتح الباب إثر عدم تقدم أي مرشح للرئاسة خلال فترتين.

وقال لـ "الاقتصادية" المطير "في الأصل وفقا للمادة رقم 77 تنص أنه في حال عدم تقدم مرشحين للمرة الثانية فإن الهيئة تكلف إدارة من ثلاثة أشهر إلى مدة عام، لكن يوجد استثناء في اللائحة الأساسية يجيز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا وفق المصلحة العامة عبر الفقرة الأولى والفقرة 13 من المادة رقم 89 من الأحكام العامة".

وأضاف "الهيئة العامة للرياضة استثنت نادي الوحدة كذلك في انتخابات الأندية، وطبقت صلاحيتها حينما قررت تمديد فترة قيد الناخبين في الوحدة لمدة يومين، من أجل سداد رسوم عضوية الجمعية العمومية لتمكين قيد الناخبين قبل انعقاد الجمعية العمومية، والإدلاء بأصواتهم، كون من تقدم لرئاسة النادي قدم ملفه في الوقت الأخير من استقبال اللجنة ملفات المرشحين".

وتمنى المطير من الهيئة العامة للرياضة أنها طبقت نص المادة رقم 77 على نادي النصر وكلفت إدارة ولو لمدة ثلاثة أشهر، وقال "تبقى على انطلاق معسكرات الأندية قرابة الأسبوعين، ومدة شهر تقريبا على انطلاق المنافسات، النصر أمامه المعترك الآسيوي بخوض مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، خوض مباراة السوبر السعودي أيضا والأهم الاستعداد للموسم كونه حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، كل هذا التأخير سيضر باستعدادته دون أدنى شك".

وتوقع المطير أن الهيئة العامة للرياضة تريد من هذه الخطوة تشجيع ثقافة انتخابات الأندية ودعم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية اختيار إدارة منتخبة من أعضاء الجمعية العمومية وإيجاد تنافس شريف بين المرشحين، وقال "ربما الهيئة لا تدعم مسألة تكليف أي إدارة في الوقت الحالي في ظل دعمها المادي للأندية الرياضية، لذلك الهيئة فتحت المجال لنادي النصر لاستقبال ملفات المرشحين لرئاسة النادي للمرة الثالثة".