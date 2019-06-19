"هارلي ديفيدسون" تعتزم إنتاج دراجات نارية صغيرة للسوق الصينية

تعتزم شركة صناعة الدراجات النارية الفارهة الأمريكية "هارلي ديفيدسون" التوسع في الأسواق الدولية من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الصينية، رغم استمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

وأعلنت الشركة الأمريكية اليوم الأربعاء تعاونها مع شركة "شيانجيانج موتور سايكل كومباني ليمتد" الصينية لصناعة الدراجات البخارية لإنتاج دراجات أصغر، وأقل ثمنا للسوق الصينية، وطرحها للبيع بنهاية .2020

تمثل الصفقة استمرارا لخطط الشركة الأمريكية في التوسع في السوق الآسيوية، حيث زادت مبيعات "هارلي ديفيدسون" في الصين خلال العام الماضي بنسبة 27% عن .2017

وسيتم تصنيع المحركات والدراجات الجديدة في أحد مصانع شركة "شيانجيانج" في الصين.

يأتي ذلك فيما يتنقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" شركة "هارلي ديفيدسون" التي يبلغ عمرها 116 عاما والموجودة في مدينة "ميلوكي" بولاية "ويسكونسن" الأمريكية، ويدعم الدعوات إلى مقاطعتها بسبب أنشطتها خارج الولايات المتحدة.

