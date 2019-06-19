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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

توجيه تهم القتل لـ 3 روس وأوكراني في حادثة إسقاط الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا عام 2014

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