تراجع الصادرات اليابانية للشهر السادس

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء تراجع صادرات البلاد بنسبة 7.8% في شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 5.8 تريليون ين (53.8 مليار دولار)، في هبوط للشهر السادس على التوالي، حيث انعكس التباطؤ الاقتصادي للصين على المصدرين اليابانيين.

وتراجعت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 9.7 % على أساس سنوي إلى 1.1 تريليون ين، كما هبطت الواردات بنسبة 0.9 % إلى 1.5 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.

وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 1.5 % إلى 6.8 تريليون ين، مما تسبب في عجز تجاري بقيمة 967.1 مليار ين ، في أول عجز خلال أربعة أشهر، حسبما ذكرت الوزارة.

وقفز الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة بنسبة 14.8 % مقارنة بالعام الماضي إلى 395 مليار ين، حيث نمت الصادرات بنسبة 3.3% إلى 1.2 تريليون ين وتراجعت الواردات بنسبة 1.6 % إلى 792.8 مليار ين.