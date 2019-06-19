معرض عن البحر الأحمر في «موسم جدة»

واصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" استقبال زوار "موسم جدة" عبر معرضها الخاص بالبحر الأحمر، الذي روعي خلاله الدمج بين الترفيه والتعليم ليتيح تجربة فريدة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر.

ويبرز معرض "كاوست" للزوار الشعاب المرجانية وما تتمتع به من تنوع بيولوجي مرتفع وقيمة اقتصادية، وما تقوم به "كاوست" من تطويرها، إلى جانب التعريف باستخدام الروبوتات الغواصة الخاصة بالبحر الأحمر.

وأوضح الدكتور ياسر أبو النجا كبير الباحثين في "كاوست"، أن الجامعة تهيئ للباحثين والعلماء مختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية الحديثة لدعم البحوث الأساسية الموجهة نحو هدفها الذي يتمحور حول أربعة مجالات استراتيجية هي: الطاقة، الغذاء، الماء، والبيئة.

وأضاف أن الجامعة تتمتع بشراكات عملية مع مختلف القطاعات الصناعية ضمن مجمع الأبحاث القائم في الحرم وأن الإنتاج البحثي في مجال بيئة البحر الأحمر والمحافظة عليها يتناول شتى المجالات سواء في مجال الأحياء البحرية والبيوجيوكيميستري.