تعيين السعوديات في مناصب قيادية .. تمكين من المشاركة في صناعة القرار

جاء قرار تعيين خمس قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم في وزارة التعليم كأحد أهم ملامح "رؤية المملكة 2030" لتمكين المرأة السعودية، حيث إن المتتبع لتحركات الوزارات والجهات الحكومية يلاحظ أنه شرعت بالتحولات النوعية في مسيرتها لتلامس شتى مجالات الحياة، لتتوالى بعد ذلك سبل تفعيل دورها اجتماعيا وقياديا.

ويعكس تعيين النساء في المناصب القيادية في الوزارات اهتمام الدولة بخطط رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى الثلثين خلال العقد المقبل، وهو جزء من رؤية تنموية شمولية تستهدف مواكبة التحولات العالمية في الاقتصاد والسياسة والثقافة.

ولعبت المرأة دورا مهما في تجسيد تلك الرؤية، إذ قدمت المواطنات السعوديات نماذج في الحرص على التميز في مختلف المجالات، حيث شجعت القيادة على وضع خطة لاستثمار الكفاءات النسائية المميزة لتسهم في إدارة عجلة التنمية وصناعة القرار.

ويؤكد تعيين وزارة التعليم لعدد من النساء لتولي حقائب مهمة في التعليم العام والعالي ثقة القيادة في المرأة، وتأكيد نهج المملكة في إتاحة الفرص للمرأة، لتكون شريكا أساسيا في التنمية في جميع المجالات لصنع القرار المجتمعي.

وقالت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم سابقا، إن تكليف نساء في وزارة التعليم وفق هيكلتها الجديدة، خطوة في المسار الصحيح، وتبدو أكثر منطقية.

وباركت العواد التي تعد أول امرأة سعودية تقلدت منصب وكيل وزارة في المملكة قبل ثمانية أعوام، للوكيلات متمنية لهن التوفيق، مؤكدة أن الجميع يثق بقدراتهن.

وتضمن تكليف وزير التعليم خمس قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر بوكالة التعليم العام الأهلي، والدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز بوكالة البرامج التعليمية.

وكلفت الوزارة الدكتورة لينا بنت محمد الطعيمي بوكالة الابتعاث، والدكتورة ريمة بنت صالح اليحيى بوكالة التعليم الجامعي الأهلي، إضافة إلى تكليف بدرية عبدالرحمن الغانم في الإدارة العامة للإيفاد.