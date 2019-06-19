قرطاج تحتفي بفن المسرح الفردي بمشاركة 27 عرضا

في احتفاء نادر بفن الأداء المسرحي الفردي أطلقت تونس، البارحة الأولى، الدورة الثانية من المهرجان الدولي للمونودراما في قرطاج، بمشاركة 27 عرضا عربيا وأجنبيا.

وتشارك في المهرجان الممتد حتى 21 حزيران (يونيو) عروض من: مصر، المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، سورية، فلسطين، موريتانيا، فرنسا، وإسبانيا. وقال إكرام عزوز؛ مدير المهرجان في الافتتاح، "يهدف المهرجان إلى تثمين العمل الفردي المسرحي"، مبديا سعادته بنجاح الدورة الأولى من الحدث.

وتكرم الدورة الثانية الكاتب الفلسطيني توفيق فياض؛ والممثل التونسي عبدالغني بن طارة؛ ونقيب الفنانين العراقيين جبار الجودي؛ والممثل الجزائري هارون الكيلاني؛ والأكاديمي الليبي حسن قرفال. وبجانب العروض الـ 27 التي تتنافس منها 11 في جوائز المهرجان يشمل البرنامج: ثمانية عروض لمسرح الشارع، وخمس ورش عمل، وندوة عن "المونودراما في العالم العربي" يتحدث فيها متخصصون من: تونس والعراق والسعودية وليبيا والجزائر.