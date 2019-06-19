«المنتقمون» يهيمن على جوائز «إم تي في» للسينما والتلفزيون

حصد فيلم الأبطال الخارقين؛ "المنتقمون: لعبة النهاية"، نصيب الأسد من جوائز "إم.تي.في" السينمائية والتلفزيونية، البارحة الأولى. وفاز الفيلم الناجح الذي أنتجته "مارفل" وأصبح ثاني أكثر الأفلام السينمائية تحقيقا للإيرادات على الإطلاق، بجائزة أفضل فيلم وأفضل "شرير" لشخصية "ثانوس" التي قدمها الممثل جوش برولين؛ إضافة إلى الفوز بجائزة أفضل بطل لشخصية "أيرون مان" التي أداها الممثل روبرت داوني جونيور.

وفاز مسلسل "صراع العروش"، الذي تدور أحداثه في أجواء خيالية في العصور الوسطى، بجائزة أفضل عمل تلفزيوني.

وحصلت إليزابيث موس؛ بطلة مسلسل "ذا هاندميدز تيل"، على جائزة أفضل أداء تلفزيوني وهي فئة اقتصر المرشحون فيها على النساء. وتدور أحداث المسلسل الخيالية في المستقبل القريب حيث تفقد المرأة كل حقوقها بما في ذلك حقها في العمل والقراءة.

وفاز الممثل والمنتج والمصارع دواين "ذا روك" جونسون؛ بجائزة الجيل تقديرا لمسيرته التي تشمل أكثر من 30 فيلما وعملا تلفزيونيا بما في ذلك سلسلة أفلام "ذا فاست آند فيوريوس".

وقال جونسون؛ عند تسلمه الجائزة، إن هوليوود لم تكن تدري كيف تتعامل مع رجل مثله فارع الطول ومفتول العضلات وابن لرجل أسود وامرأة من جزيرة ساموا؛ مضيفا "لذلك قررت أنني لن أتكيف مع هوليوود، لكن هوليوود هي التي ستضطر للتكيف معي".

وقدمت المغنية الصاعدة ليزو؛ أول أداء لها خلال حفل لتوزيع الجوائز، وأدت أغنيتها الناجحة "جوس" التي تتحدث عن قيم تقدير الذات والاعتداد بالنفس.

وحصلت الممثلة جادا بينكت-سميث؛ بطلة فيلم "جيرلز تريب"، على جائزة "تريل بليزر" السنوية تكريما لمسيرتها الفنية حيث عملت كمؤلفة ومصممة أزياء وناشطة لحقوق المرأة، كما موّلت برامج شبابية.