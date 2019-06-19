هذا الاسم منقول من صيغة المبالغة على وزن "فَعَّال" وفعله "وَضُحَ" للدلالة على المبالغة والتكثير في الوصف، والوضح: البياض والحسن والإشراق – كما في المعاجم اللغوية ويشمل جميع تصاريف الأصل وهي وضْحَى وتكتب بالمد أيضا: وضحاء، ووضْحَا بالقصر، ووَضْحة بالتاء المربوطة ووَضْحان ... إلخ.

وهذا الاسم في الأصل وَصْف ثم سُمِّي به أي أنه صار عَلَما على شخص وتكثر التسمية بـ"وضحَى" من الجذر (و، ض، ح) للدلالة على البياض والحسن والوضوح وكذلك يُسَمّى بتصاريف أصل الكلمة كوضَّاح ووَضْحَان ... إلخ.