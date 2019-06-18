"سامسونج" تنصح بفحص تلفزيوناتها الذكية لتجنب البرمجيات الخبيثة

نصحت شركة سامسونج للإلكترونيات بإجراء مسح دوري ضد الفيروسات على الجيل الجديد من أجهزة التلفزيون الذكي.

وأظهر فيديو، نشر على حساب سامسونج بالولايات المتحدة على تويتر، أنه ينبغي على مستخدم تلفزيون سامسونج الذكي الجديد الضغط على أكثر من عشرة مفاتيح على جهاز التحكم عن بعد حتى يصل إلى القائمة الفرعية، التي يحتاج إليها لتفعيل المسح المضاد للفيروسات.

ونصح الفيديو بإجراء هذه العملية "كل عدة أسابيع" للتصدي للهجمات بالبرمجيات الخبيثة، وكان هذا الاقتراح مفاجأة لخبراء الأمن الإلكتروني، الذين رجحوا أن المستخدم العادي لهذه الأجهزة لن يتمكن من مواجهة هذه المشكلة.

وسألت "بي بي سي" "سامسونج" عما إذا كانت الشركة قد أطلقت هذه التحذيرات بسبب تهديد محدد، لكن الشركة أجابت بأنه "فيديو تعليمي للعملاء".

وتعمل أجهزة تلفزيون "سامسونج" الذكية الجديدة بنظام تشغيل "تايزن" المملوك للشركة، وغالبا ما يكون الجهاز محملا ببرامج الحماية ضد الفيروسات "مكافي".

ووصف كين مونرو، خبير الأمن الإلكتروني لدى "بين تست بارتنرز"، النصيحة التي قدمها فيديو "سامسونج الإرشادي" بأنها "عديمة الجدوى"، وأن اتباعها يعد "إهدارا للوقت".

وقال مونرو "هناك عدد ضئيل من البرمجيات الخبيثة، التي من الممكن استخدامها في الهجمات على أجهزة التلفزيون"، مضيفا "رصدت حالة واحدة تعرض فيها جهاز تلفزيون إلى فيروس الفدية، لكن احتمالات تعرض المستخدمين لمثل هذا الهجوم ضئيلة جدا". وأكد أن الحل الأفضل هو أن تحدث "سامسونج" نظام تشغيلها بشكل تلقائي.