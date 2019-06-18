معنويات المستثمرين الألمان تتراجع بفعل النزاع التجاري وبيانات ضعيفة

أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان تدهورت بشدة في يونيو ، وأشار معهد زد.إي.دبليو للأبحاث إلى بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت في الآونة الأخيرة وتصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقال زد.إي.دبليو إن مسحه الشهري أظهر هبوط مؤشر المعنويات الاقتصادية لدى المستثمرين إلى -21.1 من -2.1 في مايو أيار. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا انخفاض القراءة إلى -5.9 .

وتراجع مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى 7.8 من 8.2 في الشهر السابق. وتوقعت الأسواق قراءة أقل قليلا عند 6.0 .