اختيار المكيف المناسب لحجم الغرفة يساعد في تخفيض الاستهلاك

نصح القائمون على المركز السعودي لكفاءة الطاقة باختيار جهاز التكييف المناسب لحجم الغرفة يساعد على التوفير في استهلاك الكهرباء. كما أضافوا بأنه كلما زادت كفاءة الجهاز الكهربائي المنزلي سواءا كان جهاز تكييف أو غسالات أو ثلاجات ومجمدات أو سخانات كهربائية كلما قل استهلاكه للطاقة الكهربائية.

وبإمكان المستهلك التعرف على االأجهزة المنزلية الكهربائية عالية الكفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر في كل جهاز وتحديداً من خلال "المستويات" حيث كلما ارتفع المستوى كلما ارتفعت كفاءة الجهاز. وتنقسم المستويات في بطاقة كفاءة الطاقة إلى سبع مستويات وكل مستوى مخصص له لون معين وأمامه حرف باللغة العربية وهي على الشكل التالي (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز).

كما أكد كفاءة الطاقة على استخدام تطبيق تأكد وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.