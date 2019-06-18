حساب المواطن : 45 مليار ريال إجمالي الدفعات منذ بداية البرنامج وحتى يونيو

أودع اليوم برنامج حساب المواطن 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة 19 لشهر يونيو 2019 حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع. فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

وذكر سلطان القحطاني المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة. مبينا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد. وأشار القحطاني بأن البرنامج يوفر إمكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصل عليه وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وبأن المستفيد من البرنامج يمكنه تغيير حسابه البنكي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى صفحة "تفاصيل الطلب" ثم "بيانات الحساب البنكي" ومن ثم تغيير رقم الايبان.