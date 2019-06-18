مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 92ر22 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 53ر26112 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 69ر2 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 67ر2889 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 37ر48 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 02ر7845 نقطة.

