تباين أداء البورصات الخليجية .. و«التجاري الدولي» يصعد بـ«المصرية»

تباينت أسواق الأسهم الخليجية أمس، حيث واصلت بورصتا أبوظبي وقطر الخسائر في أعقاب الهجمات على ناقلتين الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت البورصة المصرية بدعم من صعود سهم البنك التجاري الدولي.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المائة إلى 4901 نقطة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي تحت ضغط أسهم الشركات المالية، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 0.8 في المائة، وهبوط سهم بنك أبوظبي التجاري 2.7 في المائة. وتراجع سهم "اتصالات" 1.2 في المائة.
وبحسب "رويترز"، أظهر بيان نشرته الهيئة المغربية لسوق الرساميل السبت، أن الحكومة المغربية باعت 8 في المائة في "اتصالات المغرب"، التي تملك "اتصالات الإماراتية" 53 في المائة فيها، إلى مستثمرين محليين.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 في المائة إلى 10390 نقطة، مع تراجع سهم "صناعات قطر" ذي الثقل 2.1 في المائة، في حين هبط سهم البنك التجاري القطري 3.1 في المائة.
وأغلق مؤشر سوق دبي مستقرا عند 2614 نقطة، مع صعود سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" 1 في المائة. وقالت الشركة أمس الأول إن صندوق الثروة السيادي جهاز الإمارات للاستثمار رفع حصته فيها من خلال شراء 463.3 مليون سهم من شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج وشركة جنرال إنفستمنت. وقفز سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" 3.9 في المائة، بعد انتخاب جاسم الصديقي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
واستقر مؤشر البحرين عند 1450 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 3919 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.1 في المائة إلى 6356 نقطة.
وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 14241 نقطة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.1 في المائة، بينما زاد سهم "السويدي إليكتريك" 2.4 في المائة.
واستحــــــــوذت "الســـــويدي إليكتريك" أمس الأول على محفظة أصول طاقة متجددة في اليونان مقابل 55 مليون يورو.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب بنهاية جلسة أمس إلى الشراء بصاف بلغ 229.38 مليون جنيه، و2.85 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصاف بلغ 232.24 مليون جنيه.
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