الأسهم السعودية تستعيد اللون الأخضر بدعم «المواد الأساسية» .. والسيولة ترتفع 84 %

استعادت الأسهم السعودية اللون الأخضر بعد جلستين من التراجع، وتجاوز المؤشر تسعة آلاف نقطة أثناء الجلسة إلا أنه أغلق عند 8975 نقطة بمكاسب 88 نقطة بنسبة 1 في المائة. في المقابل جاء أداء مؤشر "إم تي 30" أقل بارتفاع نسبته 0.97 في المائة ليغلق عند 1333 نقطة بمكاسب 12 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع "المواد الأساسية" على غير العادة بقيادة سهم "معادن" وكانت السوق تتحرك مع تحرك قطاع المصارف إلا أن قطاع المواد الأساسية استطاع أن يكون أكثر تأثيرا في جلسة أمس إضافة إلى قطاع إدارة وتطوير العقارات بقيادة سهم "دار الأركان".

وجاءت تحركات السوق الإيجابية مع نشاط في السيولة التي عادت فوق خمسة مليارات ريال. وأشير في التقرير السابق إلى التحول الإيجابي المرتقب في السوق وذلك لظهور مؤشرات فنية إيجابية تظهر نشاط المشترين، واستعادة مستويات 9000 نقطة سيعزز من شهية المخاطرة، ما سيدفعها إلى مستويات 9200 نقطة، بينما الدعم عند 8780 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8975 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 9001 نقطة رابحا 1.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8975 نقطة رابحا 88 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 84 في المائة بنحو 2.5 مليار ريال لتصل إلى 5.5 مليار ريال، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة الواحدة. بينما زادت الأسهم المتداولة 68 في المائة بنحو 88 ألف سهم متداول لتصل إلى 218 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 46 في المائة بنحو 41 ألف صفقة لتصل إلى 128 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ماعدا "الخدمات التجارية والمهنية" الذي تراجع بنسبة 0.16 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 3 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 2 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 968 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "أمانة للتأمين" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 12.46 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 12.04 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 11.98 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ساب" بنسبة 1.56 في المائة ليغلق عند 41 ريالا، يليه "البابطين" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 21.70 ريال، وحل ثالثا "صناعات كهربائية" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 17.08 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 757 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 575 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 456 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية