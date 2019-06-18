قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب .. والأنظار صوب قرار خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1338.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 نيسان (أبريل) 2018 عند 1358.04 دولار الجمعة.

ونزل الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1343.90 دولار للأوقية، فيما تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 حزيران (يونيو) إلى 21.7 في المائة من 28.3 في المائة الخميس الماضي، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إي.

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية في أيار (مايو) الماضي، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين، ويهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني.

وبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في "سي.إم.سي ماركتس"، "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجاري وأي تصعيد في هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب".

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 801.77 دولار.

وفقد البلاديوم 0.7 في المائة ليصل إلى 1455.20 دولار للأوقية.