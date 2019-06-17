العثور على آثار ديناصور عمرها 100 مليون سنة

أعلنت مجموعة أبحاث أمريكية صينية مشتركة العثور على أربعة مسارات ديناصور متحجرة في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين، والتي يبلغ عمرها 100 مليون عام تقريبا.

ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا"، فإن آثار الأقدام الموجودة في منطقة ذات مناظر خلابة على جبل في مدينة سيني يمكن أن تساعد على دراسة توزيع وتطور مجموعة الديناصورات الصينية، التي تنتمي إلى القسم السفلي من العصر الطباشيري.

وقال الباحث شينج ليدا "اعتقد الباحثون أن آثار أقدام الديناصور هي آثار لي تسونشياو (858-894)، الجنرال الشهير في الفترة الأخيرة من عهد أسرة تانج (618-907)، والنمر الذي حاربه".

وأضاف أن "ثلاثة أصابع من أثرين من الصربوديات اختفت على مر السنين، وبالتالي بدا مظهرها للعلماء مشابها للقدم البشرية، مضيفا "الآن يعمل الباحثون مع السلطات المحلية لحماية الاكتشافات النادرة".

وأجريت الدراسة من قبل علماء الحفريات الصينيين والأمريكيين. ونشرت نتائج أبحاثهم في مجلةGeological Bulletin of China.