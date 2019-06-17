قسم في مستشفى ألماني لبحث عواقب المناخ

أصبحت العواقب المحتملة للتغير المناخي على الصحة المجال البحثي للقسم الجديد، الذي أنشئ في مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين ذي الشهرة العالمية، ويرأسه زابينه جابريش، أستاذة علم الأوبئة.

وأوضح المستشفى أن هذا القسم نتاج التعاون مع معهد بوتسدام لأبحاث المناخ، حيث ستشارك جابريش في رئاسة قسم المرونة المناخية.

وتركز جابريش في أبحاثها، حسب المستشفى، على الدول الناشئة والدول النامية، وقالت الأستاذة الألمانية إنها ستكرس أبحاثها بشكل خاص لقضية التغذية.

وأضافت جابريش أن هذا المجال البحثي كان يركز حتى الآن على موجات الحر وانتشار الجراثيم المداري، ولكن السلامة الغذائية معرضة هي الأخرى للمرض، فإذا أدت موجات الجدب المتكررة على سبيل المثال، لنقص التغذية لدى النساء الحوامل، فإن ذلك ربما ينطوي على عواقب على الأجنة في بطون أمهاتها طوال حياتها".

وتابعت الأستاذة الألمانية "وفي الوقت ذاته أود مراجعة تأثير ما يعرف بحلول استراتيجية المنافع المتبادلة، والتوسع في هذه الاستراتيجية، وهي الحلول الجيدة بالنسبة للبشرية والبيئة على حد سواء"، والتي تبدأ من طرق الزراعة حتى إنشاء مدن صديقة للمشاة وأصحاب الدراجات.

يذكر أن أهمية التغير المناخي بالنسبة للصحة قد تزايدت في الطب أخيرا، وأصبحت تنال تركيزا خاصا، حيث ذكرت مجلة الأطباء في ألمانيا أن هذه القضية ستكون، على سبيل المثال، موضوعا أساسيا خلال ملتقى الأطباء الألمان العام المقبل.