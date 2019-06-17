البورصة المصرية تنهي تعاملات على خسارة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء انتقائية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية، على بعض الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها استمرار لمبيعات المستثمرين الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 200 مليون جنيه، ليصل إلى 760.3 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه، تضمنت 561 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسب نسبية قدرها 0.22 % ليغلق عند مستوى 1421.21 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1 % لينهي التعاملات عند مستوى 606.03 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 04ر0 % ليبلغ مستوى 1549.15 نقطة.

وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 58 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 58 شركة، وحافظت 52 شركة على موقعها.