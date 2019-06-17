وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية: السعودية من أحرص الدول على تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

أكد وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية حسين بن شويش الشويش، رئيس وفد المملكة في الاجتماع الـ47 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي، أن المملكة من أوائل الدول العربية التي تلتزم بمبادئ وقواعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولهذا فهي حريصة على مناقشة وإزالة العقبات التي تواجه هذه المنطقة.

وشدد الشويش، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، على أن المملكة حريصة جدًا على التنفيذ وتقود مسألة الالتزام بالتنفيذ وتطلب من باقي الدول أن يلتزموا بالتنفيذ، معربًا عن الثقة بوجود نيات طيبة في موضوع تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقال إن الاجتماع سيناقش على مدى أربعة أيام عددًا من الموضوعات خاصة ما يتعلق بالتنفيذ الأفضل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال محاولة تذليل العقبات التي تواجه الدول الأعضاء في المنطقة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا مدى تنفيذ آلية التزام الدول الأعضاء التي سبق وأن أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في السابق، كما يناقش تقارير اللجان المنبثقة عن هذه اللجنة ومدى تنفيذ ما تم التوافق عليه فيما يتعلق باستكمال إجراءات منطقة التجارة الحرة.

وأفاد بأن اللجنة سترفع نتائج توصياتها إلى الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في سبتمبر المقبل.