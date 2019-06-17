خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء وعددا من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه. وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير محمد بن فهد بن محمد، و الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن عبدالله الفيصل ، و الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، و الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، و الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن عبدالله بن محمد، و الأمير تركي بن سعد بن سعود ، و الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، و الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة، و الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير بدر بن نواف بن سعود، و الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز .