مكاسب البنوك تدفع الأسهم الأوروبية للصعود صباحا

دفعت مكاسب أسهم قطاع البنوك بقيادة دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي أسواق الأسهم الأوروبية للارتفاع قليلا اليوم، لكن تراجع أسهم شركات الطيران بعد تحذير بشأن الأرباح من لوفتهانزا الألمانية كبح المكاسب.

وارتفع سهم دويتشه بنك 2.9 بالمئة بعدما نشرت صحيفة فايننشال تايمز أن البنك يخطط لإنشاء بنك للأصول الرديئة للاحتفاظ بأصول تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو أو بيعها.

وارتفعت أسهم بنكي ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي، اللذين تتركز أنشطتهما في آسيا، نحو واحد بالمئة لكل منهما ليقتفيا أثر مكاسب الأسواق الآسيوية بعدما علقت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين في مطلع الأسبوع بعد احتجاجات استمرت أسبوعا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.06 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، وزادت أسهم البنوك 0.7 بالمئة.

وهبط سهم لوفتهانزا 11.5 بالمئة، بعدما خفضت المجموعة توقعات الأرباح لعام 2019 كاملا، وعزت ذلك إلى أسعار تنافسية من شركات منافسة للطيران المنخفض التكلفة في أوروبا.