تشييد أكبر مدينة ليجولاند من "المكعبات" بالقرب من نيويورك

تفتتح ولاية نيويورك الأمريكية مدينة ليجولاند جديدة مشيدة من المكعبات في أوائل عام 2020، ومن المنتظر أن تكون كبيرة.

وبمجرد الانتهاء من أعمال البناء، سوف تكون المدينة الترفيهية الجديدة الواقعة في جوشين في هادسن فالي -مسيرة ساعة أو ساعتين بالسيارة من مدينة نيويورك سيتي- أكبر مدينة مكعبات في العالم، حسبما أعلن مكتب نيويورك للسياحة في معرض "أي بي دبليو" لصناعة السياحة في أناهايم.

ويمكن للزوار توقع أكثر من 50 لعبة وعرضا وكذلك فندقا وحوض سمك، إلى جانب بالطبع الكثير من مكعبات ليجو.

وسوف تكون المدينة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر شمال نيويورك سيتي ثالث مدينة ليجولاند في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أخريين في كاليفورنيا وفلوريدا بحانب العديد في مختلف أنحاء العالم.