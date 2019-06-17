"أيرباص" تتلقى طلبية من "أير ليز كورب" لشراء 100 طائرة

قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة الطائرات الأوروبية "أيرباص" تستعد لتوقيع صفقة لبيع حوالي 100 طائرة، لشركة تأجير الطائرات "أير ليز كورب". وتشمل الصفقة عددا من طائرات طراز "أيه 220" ذات الممر الواحد الذ استحوذت عليه الشركة الأوروبية من شركة صناعة الطائرات الكندية "بومبارديه" والطائرة "أيه 321 إكس.إل.آر" التي تعتزم "أيرباص" الكشف عنها قريبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه سيتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق من اليوم على هامش معرض باريس الدولي للطيران، مضيفة أنه بحسب الأسعار الرسمية فإن سعر الطائرة "أيه 321" يبلغ 129.5 مليون دولار في حين يبلغ سعر الطائرة "أيه 220" حوالي 91.5 مليار دولار، وهو ما يعني أن الصفقة قد تصل إلى 11 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن الصفقة ستكون مكسبا مهما بالنسبة لشركة "أيرباص" بسبب أهمية الطرازين اللذين تشملهما الصفقة بالنسبة لشركة صناعة الطائرات الأوروبية. وتعتبر الطائرة "أيه 321 إكس.إل.آر" جيل أطول مدى من الطراز "أيه 321" وهو الطراز الأكثر مبيعا لدى "أيرباص" وتستهدف قطاع الطائرات متوسطة المدى من سوق النقل الجوي.

في الوقت نفسه، فإن شراء "أير ليز" لطائرات طراز "أيه 220" يعتبر شهادة جودة من واحدة من أهم شركات تأجير الطائرات في العالم، حيث يلقب "ستيفن أودفار هازي" مؤسس "أير ليز " ورئيسها بلقب "الأب الروحي" لصناعة تأجير الطائرات في العالم بسبب دوره المحوري في قيام هذا النشاط.