الأسهم السعودية تفقد 54 نقطة بضغط «المصارف» .. والسيولة دون 4 مليارات ريال

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثانية لتغلق عند 8886 نقطة فاقدة 54 نقطة بنسبة 0.61 في المائة، بينما جاء تراجع مؤشر "إم تي 30" أكبر بنسبة 0.86 في المائة فاقدا 11 نقطة ليغلق عند 1321 نقطة. وجاء التراجع بضغط من المصارف بقيادة سهم "الراجحي". حدة التراجع انخفضت عن الجلسة السابقة مع هبوط السيولة دون أربعة مليارات ريال، واستمرار ذلك يجعل السوق قادرة على العودة للربحية قبل أو عند مستويات الدعم 8750 نقطة. وستبقى السوق متحفزة للانضمام للمرحلة الثالثة من مؤشر فوتسي - راسل نهاية الأسبوع، ما يحسن المعنويات في ظل انحسار المعطيات المؤثرة وترقب نتائج الشركات للربع الثاني.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8941 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8978 نقطة رابحا 0.4 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8864 نقطة فاقدا 0.86 في المائة، في نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 8886 نقطة فاقدا 54 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. وتراجعت السيولة 32 في المائة بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 53 مليون سهم متداول لتصل إلى 130 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 33 في المائة 43 ألف صفقة لتصل إلى 88 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 1.44 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.32 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 601 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 462 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المتراجعة "سامبا" بنسبة 4.7 في المائة، ليغلق عند 36.60 ريال، يليه "النقل الجماعي" بنسبة 2.6 في المائة، ليغلق عند 13.50 ريال، وحل ثالثا "المتقدمة" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 57.90 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "جاكو" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 12.04 ريال، يليه "البابطين" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 21.98 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 11.34 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 486 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 363 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 212 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية